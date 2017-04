| Общество | 12:11 | 28.04.2017 В преддверии праздников СБУ призывает воздержаться от пропаганды коммунистических символов: какая именно атрибутика вне закона Накануне майских праздников общественный совет при СБУ просит горожан воздержаться от использования атрибутов коммунистического режима. Также правоохранители призывают к содействию в случае выявления данного нарушения закона. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил председатель общественного совета при УСБУ в Днепропетровской области Олег Мороз. «Напоминаю, что в Украине действует закон о запрете пропаганды коммунистических символов. Хочется обратиться к каждому жителю страны и сказать, что при выявлении данного нарушения, закон Украины требует от вас немедленно принять меры к ограничению осуществления этих действий. Он дает вам право предпринять гражданское задержание и обратиться в органы правопорядка», сказал Олег Мороз. Также правоохранители рассказали, что именно считается символикой тоталитарного режима и запрещено законом: «К такой символике относятся: флаги, символы, изображения или другая атрибутика, где изображены серп, молот, плуг и пятиконечная звезда или любые другие элементы, которые символизируют коммунистический режим. В том числе и изображения коммунистических лидеров и использование их цитат. Пропаганда этой символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного режима» рассказала Вероника Комиссар. «Мы просим граждан приобщаться к нашим действиям. Будут работать телефоны горячей линии, по которым в случае выявления нарушений закона вы можете позвонить в любое время суток», - сообщил член совета при УСБУ в Днепропетровской области Денис Розов. Справка: телефоны горячей линии СБУ: 0955281500; 0970600005.

