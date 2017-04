| Общество | 12:27 | 28.04.2017 Животные Днепра радуются приходу весны (ФОТОРЕПОРТАЖ) Горожане дождались прихода настоящей весны, рады не только люди, но и животные. В парке им. Богдана Хмельницкого первым теплым дням радуются белки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. В парке Богдана Хмельницкого, в Днепре замечена небывалая активность белок в солнечные весенние дни. Было замечено пара животных прыгающих с ветки на ветку и бегая по дорожкам парка, играющихся между собой.

А также лабрадор Лари воодушевлен первым теплым дням

Фото: Никита Чабоненко

