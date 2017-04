| Общество | 12:39 | 28.04.2017 Заммэра Кривого Рога раскрыл секрет успешной работы коммунальных служб во время уборки снега Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Кривого Рога Александр Катриченко считает, что коммунальные службы Кривого Рога нынешней весной и зимой отработали стабильно. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Зимой, помимо проезжей части, нам удалось решить вопросы и по придомовой территории, тротуарной части. Наши усилия высоко оценили и жители Кривого Рога. Успехи в своей работе мы связываем с применением инновационных технологий. На протяжении последних лет была закуплена спецтехника, которая позволяет работать не только по проезжей части, но и на тротуарах, остановках. Кривой Рог – город промышленный, около 90 тыс. населения работают посменно, и уже в пять утра тысячи людей стоят на остановках. Поэтому перед нами стояла задача – быстро и качественно очистить проезжую часть. Также нам очень помогло взаимодействие со СМИ и жителями. Через СМИ обращались к криворожанам с просьбой не оставлять транспортные средства на обочине. Через несколько дней таких обращений на обочине не было ни одной машине. Кроме того, координируем свои действия с полицией и спасателями. Оборудуем посты на спусках и подъемах, чтобы избежать заторов. Также договариваемся с газовщиками и энергетиками, чтобы они нам помогали. На придомовых территориях и остановочных комплексах работало более 15 единиц малой техники. Еще 4 года назад нами были закуплены так называемые малые погрузчики Bobcat, которые могут разворачиваться на одном месте, не затрудняя никому движения. За счет городского бюджета были закуплены специальные отвалы, а также роторные снегоочистители. Благодаря этой технике на остановках удалось навести порядок за два дня после снегопада. Деревопада далось избежать, благодаря омоложению деревьев, которое проводится коммунальными службами уже почти 5 лет. Апрельская непогода нас несколько обошла, но в Кривом Роге тоже шел сильный снег. Мы технику не разбирали, так что посыпочная техника работала на основных маршрутах», - сказал он.

