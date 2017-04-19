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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:34 | 28.04.2017
До 2020 года в Украине будет создан единый электронный реестр военнослужащих

Военный комиссар Днепропетровского военного комиссариата, полковник Олег Биличенко сообщил, что в Украине до 2020 года будет создан единый электронный реестр военнослужащих.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«20 апреля вступил в силу Закон Украины о едином реестре военнослужащих. Реестр будет составляться до 2020 года. За это время в него должны внести всех военнослужащих от 18 до 60 лет. В Днепропетровской области таковых около 400 тыс. человек. Районные и областные комиссариаты начнут работу в этом плане уже с мая.

Работа будет заключаться в том, что людей будут приглашать в комиссариаты для уточнения данных. Человек будет приходить с документами, и сотрудники военкомата будут смотреть, не изменились ли данные в паспорте, место регистрации. Кроме того, будут проведены медосмотры. Все эти мероприятия – плановые. Далее все данные будут внесены в электронную базу.

Все, кого мы должны внести в базу, должны прийти в военкоматы сами или по вызову. Иначе будут проблемы с пересечением границы», - сказал он.
 
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