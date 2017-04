| Общество | 15:51 | 28.04.2017 В Днепре активисты высадили более 100 молодых деревьев в рамках акции «Посади дерево – спаси город!» Как сообщалось ранее, 27 апреля в Днепре стартовала акция «Посади дерево – спаси город». Первой точкой озеленения стала школа №82, где были посажены первые символические деревья Знаний. В пятницу, 28 апреля, активисты совместно с жителями города продолжили акцию по озеленению города. Инициаторы акции запланировали высадить более 100 деревьев в разных частях Днепра. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «Мы не ожидали такого активного отклика и энтузиазма от горожан. Так, например, в школе нас встречали, что называется, с распростертыми объятиями – педагоги вместе с учениками подготовили территорию для посадки деревьев и с огромным энтузиазмом принимали участие в их посадке. Всего за время анонсирования акции мы получили более 200 заявок и только за первый день высадили около 100 деревьев. Сегодня мы продолжаем разводить саженцы деревьев и уже видим колоссальный отклик у людей и желание улучшить свой город », - рассказала инициатор акции Анна Кондракова. Партнерскую помощь в реализации программы «Посади дерево – спаси город!» оказала политическая партия «За життя!», взявшая на себя закупку саженцев деревьев. Параллельно активисты объединились с акцией «Городские цветы», в рамках которой жители к набору цветов также получали декоративную иву извилистую. «Сегодня мы присоединились к акции, которую общественность города инициировала в связи со стихией на прошлой неделе. Сегодня второй день акции, его мы открываем возле поликлиники №4, где мы посадим Дерево здоровья. Далее мы отправимся по всем заявкам, которые люди прислали нам на протяжении всего времени. Хочу отметить, что это большое удовольствие получать от населения такое большое количество заявок», - говорит депутат Днепровского городского совета, группа «За життя!» Елена Степанян. «Я снимаю шляпу перед теми, кто затеял этот проект. Таким делам помогать легко, приятно и почетно», - добавил Геннадий Гуфман, основатель организации «Народное партнерство». Так, Дерево здоровья, появилось возле городской поликлиники №4, расположенной на ул. Паникахи. На сегодняшний день в учреждении, которое обслуживает 3 жилых массива города, работают 35 врачей и 56 медсестер, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению. По словам медиков, инициативы, направленные на восстановление окружающей среды, очень важны, в первую очередь – для здоровья населения. «Наше учреждение предоставляет специализированную медицинскую помощь жителям массивов Тополь, Авиаторское, Опытное. Загрязненный воздух, который, к сожалению, находится вокруг нас, провоцирует ряд заболеваний, таких как онкология, аллергии, снижение иммунной системы. Когда проходят такие акции, содействующие восстановлению окружающей среды, это позитивно оценивается всеми. От лица медицинских работников хочу поблагодарить партию «За життя» за поддержку акции», - отметила заместитель главврача КУ «Днепропетровская городская поликлиника №4 ДОС» Любовь Евтух. В общей сложности на протяжении дня активисты высадили около сотни новых деревьев в разных частях города на обоих берегах Днепра, охватив свыше 30 адресов жителей.

