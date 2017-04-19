Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:34 | 28.04.2017
Полтавская область перенимает опыт Днепропетровщины в патриотическом воспитании

Полтавские активисты приехали в Днепропетровскую область, чтобы перенять опыт патриотического воспитания. В ДнепрОГА общественные организации двух регионов подписали меморандум о сотрудничестве. Вместе они будут работать над патриотическими проектами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы готовы поделиться опытом. У нас очень активные люди, патриоты, очень активные семьи погибших. Но работать всегда есть над чем», - отметил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ДнепрОГА Виталий Маласай.

Главная тема встречи активистов двух областей - национально-патриотическое воспитание. Гости из Полтавы побывали на Аллее памяти, какую как раз строят возле ДнепрОГА, и в Музее АТО.

«Музей АТО поразил меня ... То, что мы увидели, достойно вашего региона. Вы были первые, кто встал с оружием. Первые добробаты здесь формировались. И вы очень много сделали для защиты нашего суверенного государства... Хотим, чтобы и в Полтаве появился такой музей», - поделился председатель общественного совета при Полтавской ОГА Владимир Голуб.

В ДнепрОГА из Полтавы приехали представители общественных организаций, казачьих формирований, демобилизованные, волонтеры, родные погибших АТОшников. Главы общественных организаций двух областей подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Планируют обмениваться опытом в национально-патриотическом воспитании и воплощать совместные проекты.

В ближайшее время делегация Днепропетровской области поедет с рабочим визитом на Полтавщину.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
Последние новости
28.04.2017
17:34		 Полтавская область перенимает опыт Днепропетровщины в патриотическом воспитании
28.04.2017
17:13		 В Днепре активисты высадили более 200 молодых деревьев по всему городу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28.04.2017
16:57		 В Днепропетровской области правопорядок на майские праздники будут охранять полицейские-кавалеристы
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика