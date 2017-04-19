Полтавская область перенимает опыт Днепропетровщины в патриотическом воспитании

Полтавские активисты приехали в Днепропетровскую область, чтобы перенять опыт патриотического воспитания. В ДнепрОГА общественные организации двух регионов подписали меморандум о сотрудничестве. Вместе они будут работать над патриотическими проектами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы готовы поделиться опытом. У нас очень активные люди, патриоты, очень активные семьи погибших. Но работать всегда есть над чем», - отметил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ДнепрОГА Виталий Маласай.

Главная тема встречи активистов двух областей - национально-патриотическое воспитание. Гости из Полтавы побывали на Аллее памяти, какую как раз строят возле ДнепрОГА, и в Музее АТО.

«Музей АТО поразил меня ... То, что мы увидели, достойно вашего региона. Вы были первые, кто встал с оружием. Первые добробаты здесь формировались. И вы очень много сделали для защиты нашего суверенного государства... Хотим, чтобы и в Полтаве появился такой музей», - поделился председатель общественного совета при Полтавской ОГА Владимир Голуб.

В ДнепрОГА из Полтавы приехали представители общественных организаций, казачьих формирований, демобилизованные, волонтеры, родные погибших АТОшников. Главы общественных организаций двух областей подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Планируют обмениваться опытом в национально-патриотическом воспитании и воплощать совместные проекты.

В ближайшее время делегация Днепропетровской области поедет с рабочим визитом на Полтавщину.