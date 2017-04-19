На берегу Днестра обнаружили редкостную археологическую находку давностью 22 тыс. лет

Редкостный археологический артефакт, бивень мамонта с выцарапанными изображениями оленей и лабиринтов, обнаружили возле села Дорошивцы Черновецкой области. Возраст находки более 22 тысяч лет, передает molbuk.ua.

Вещь уникальная как по технологии изготовления, так и по орнаментальной композиции. Это древнейшее изображение оленя в Украине, и, собственно, единственное сейчас, утверждает Лариса Кулаковская, кандидат исторических наук, заведующая отделом «Археологический музей» Института археологии НАНУ.

В длину бивень достигает 14,5 см, в диаметре – от 2 до 4 см. С одного конца на нем вырезан небольшой шип. Поверхность артефакта покрыта многочисленными гравированиями, которые условно можно назвать «лабиринтами».

Вместе с бивнем нашли также целые острия из мамонтового бивня и костей северного оленя. По словам археолога, это свидетельствует о владении древних охотников технологией обработки этого материала.

Предполагается, что бивень могли использовать как некую ритуальную вещь в культе северного оленя. Возможно, его носили в кожаном футляре или часто держали в руках, поскольку в некоторых местах вещь как будто отполированная.

