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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:40 | 03.05.2017
Праздники в Днепре прошли спокойно, - Владимир Богонис

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что выходные в Днепре прошли достаточно спокойно.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Работали 2 батальона патрульной полиции, на воду было выведено 5 катеров. Было обработано около 2,5 тыс. вызовов. За дебоширство, семенные ссоры было задержано 30 человек. За распитие алкоголя в общественных местах составлено 252 протокола, за курение 45. 9 раз задерживали за сопротивление полицейским. За время праздников было задержано 60 водителей в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Произошло 24 ДТП, из которых 11 с потерпевшими. Было заявлено об 11 грабежах, из которых 7 раскрыто. Кроме того, с 29 апреля по 2 мая включительно на воде было изъято 12,5 километров сетей. Оформлено 15 материалов за браконьерство», - сказал он.
 
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Теги: Днепропетровск, Днепр

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