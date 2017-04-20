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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:37 | 03.05.2017
Департамент ЖКХ саботирует работу по программе поддержки ОСМД, - Дмитрий Хозин

Депутат Днепровского горсовета Дмитрий Хозин считает, что департамент ЖКХ саботирует работу по программе поддержки ОСМД.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы видим большое количество ошибок в результатах, объявленных департаментом ЖКХ. Иначе как саботажем и непрофессионализмом это не назовешь. Если говорить о суммах, то ни 21 млн грн по факту, ни 23 млн грн, заявленных заммэра Лысенко, не соответствуют действительности. Судя по изменениям к бюджету, принятым на последней сессии, то речь идет о сумме 45 млн грн на реализацию программы поддержки ОСМД. Если придерживаться этой суммы, то проходной процент должен быть не 20%, а 18%. И финансироваться должны 384 заявки, а не 181, как опубликовал Михаил Лысенко», - сказал он.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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