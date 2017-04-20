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| Общество | 18:14 | 03.05.2017
Валентина Кучерова – деловое лицо конструкторского бюро «Южное»

Она была той женщиной, которая проводила больше всего времени с ведущими ракетными конструкторами КБ «Южное». Валентина Кучерова работала секретарем почти полвека, теперь наслаждается размеренной жизнью пенсионерки. О женщине, которая трудилась в приемной «космических светил», – в рубрике ДнепрОГА «Наши люди».

«Мама Валя» – так по-теплому называют Валентину Кучерову на КБ «Южное». Она не обижается, а только улыбается, потому что считает предприятие своей большой семьей. Осенью этой женщине исполняется 80. Но ей кажется, что только-что переступила порог кабинета ракетного академика Михаила Янгеля.

«Когда мне предложили стать секретарем самого Янгеля, я долго не могла прийти в себя. Он был для меня недосягаемой величиной, – вспоминает Валентина Кучерова. – Несмотря на грозные боевые ракеты, которые он создавал, был человечным и душевным. К нему всегда шли за помощью, за советом. Никому не отказывал. Из его кабинета выходили улыбающимися».

Валентина Кучерова считает, что секретарь влияет на стиль руководителя. Эти знания ей передала предшественница Лидия Мышковская.

«Валентина, помни, ты всегда на виду», – говорила она мне. – Все свои личные неурядицы надо оставлять дома, относиться ко всем, кто появляется на пороге начальника, доброжелательно, с улыбкой и вежливо».

Организация работы руководителя, подготовка телефонных переговоров, выполнение срочных поручений, оформление документов – с этим «деловым фронтом» Валентина Кучерова справлялась и тогда, когда КБ «Южное» возглавил Владимир Уткин.

«Владимир Федорович раньше восьми вечера с работы не уходил. С ним до этого времени – и я рядом», – вспоминает Валентина Кучерова.

Секретарь – своеобразный координирующий центр предприятия, где играют роль энергичность, самодисциплина, самоконтроль, решительность. Эти качества помогали Валентине Кучеровой, когда она стала помощницей генерального конструктора Станислава Конюхова.

«Он был мудрым и дальновидным человеком. За время его руководства КБ «Южное» осуществило почти сто пусков ракетоносителей и вывело на орбиту более 200 космических аппаратов разных стран, – рассказала женщина. – Конюхов мог с легкостью сплотить вокруг себя команду единомышленников, учитывал интересы партнеров, имел смелость принимать неординарные решения».

Валентина Кучерова ушла на заслуженный отдых в семьдесят. На родном предприятии ее помнят, часто приглашают в гости. Чтобы в очередной раз вручить награду, диплом или благодарность – за многолетнюю добросовестную работу.

«Значит, работала не зря, – улыбается Валентина Павловна. – По образованию я – фармацевт. Даже два года проработала в этой сфере. Но как-то один лекарственный препарат негативно подействовал на мое здоровье, и медики посоветовали распрощаться с фармацевтикой. Вот так сложилась судьба, и я ни чуть не сожалею».

Новая рубрика ДнепрОГА «Наши люди» – об интересных, талантливых, трудолюбивых и целеустремленных жителях Днепропетровщины. Знаете человека, чья история захватывает и вдохновляет? Напишите о нем и пришлите рассказ вместе с фото на электронный адрес nashiludi8@gmail.com.

 
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