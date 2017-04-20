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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:31 | 04.05.2017
Туристический Днепр: 5 самых ярких впечатлений от весеннего путешествия

В Днепре есть много привлекательных мест для семейного отдыха, романтических свиданий, молодежных тусовок и неспешных прогулок. Для туриста, запланировавшего поездку в большой город, главное ― найти жилье с удобным расположением по выгодной цене. Эксперты центра онлайн-бронирования Dobovo.com утверждают, что аренда квартиры посуточно в Днепропетровске недорого ― реальность, а не миф.

Самые интересные места в Днепре

  • Днепровская набережная ― самая длинная в Европе. Но в этом не вся привлекательность. Здесь установлены скульптуры и фонтаны, оригинальные лавочки, высажены красивые клумбы и редкие породы деревьев.
  • Монастырский (ранее ― Комсомольский) остров. Попасть на него можно с набережной по канатной дороге или пешеходному мосту. Здесь находятся зоопарк, аквариум и террариум. Украшение острова ― снежно-белый с золотыми куполами храм Святителя Николая. Южная часть острова ― сплошной пологий пляж.
  • Дом органной и камерной музыки. Располагается в Свято-Николаевском, или Брянском соборе. Архитектура здания не менее интересна, чем его история. В построенном в начале ХХ века соборе размещались спортшкола, дворец пионеров и даже угольный склад. В конце прошлого века его реконструировали, а внутренние помещения переоборудовали под органный зал. Здесь звучит орган, проходят концерты и фестивали.
  • Парк имени Лазаря Глобы ― место, где каждый найдет уголок и развлечения по душе. Огромную территорию занимают аттракционы. В самой высокой точке находится колесо обозрения. В части парка сохранена почти нетронутая человеком природа с озером, на котором живут утки и лебеди.
  • Проспект Дмитрия Яворницкого, а особенно кварталы, расположенные вверх от него ― отличная местность для прогулок. Невысокие старинные дома, чистые улочки, аккуратные дворики словно переносят в старую Европу.

Какое жилье могут снять гости Днепра

Приезжих в городе всегда много. Это бизнесмены, командированные, студенты и туристы, приехавшие на шоппинг, экскурсии, за развлечениями. У каждой из этих категорий ― свои предпочтения в выборе посуточного жилья. Чаще гости Днепра выбирают частную недвижимость. Поэтому выбор квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, широк.

Кроме разнообразия и достаточного количества предложений, днепровский рынок посуточного жилья отличается демократичными ценами. Снять квартиру в Днепропетровске недорого можно в любом районе города. Даже в самом центре, недалеко от «Мост-Сити», реально найти «однушку» за 230 грн/сутки. Проживание в самом бюджетом жилье ― хостелах ― стоит от 130 грн за сутки.

Привыкшим к роскоши путешественникам предлагают дома, шикарные апартаменты, элитные квартиры с видом на Днепр, сосредоточенные в Центральном районе. Суточная стоимость аренды в премиальной категории достигает 4000 грн.

Бронировать жилье нужно на сервисах, которые не просто размещают объявления об аренде, а проверяют информацию квартирных владельцев, как это делает служба «Добово». В каталог https://www.dobovo.com/ru/ попадают предложения с проверенными фото и описаниями. Поэтому гости получают достоверную информацию и комфортные бытовые условия.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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