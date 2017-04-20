Нацбанк выпустит памятную монету к «Евровидению-2017»

Национальный банк Украины 11 мая 2017 введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса «Евровидение-2017» в Украине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ. С целью широкого удовлетворения спроса граждан половина всего тиража памятной монеты Украины «Песенный конкурс» Евровидение-2017» (20 тыс. штук) будет продаваться через механизм предварительного on-line заказа на официальном сайте регулятора. Памятная монета будет доступна для on-line заказ с 05 по 15 мая 2017 года. То есть в этот период можно забронировать для себя монету, посвященную культурной события, происходящего в этом году в Киеве. Количество монет, доступных для on-line заказами одним лицом, ограниченная одной штукой. Читайте также: Джамала получит почти миллион гривен за выступление на «Евровидении-2017» Напомним, в Евровидении-2017 примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.