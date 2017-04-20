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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:53 | 05.05.2017
Нацбанк выпустит памятную монету к «Евровидению-2017»

Национальный банк Украины 11 мая 2017 введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса «Евровидение-2017» в Украине.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ.

С целью широкого удовлетворения спроса граждан половина всего тиража памятной монеты Украины «Песенный конкурс» Евровидение-2017» (20 тыс. штук) будет продаваться через механизм предварительного on-line заказа на официальном сайте регулятора.

Памятная монета будет доступна для on-line заказ с 05 по 15 мая 2017 года. То есть в этот период можно забронировать для себя монету, посвященную культурной события, происходящего в этом году в Киеве.

Количество монет, доступных для on-line заказами одним лицом, ограниченная одной штукой.

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Напомним, в Евровидении-2017 примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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