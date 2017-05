| Общество | 13:32 | 05.05.2017 В Днепре пройдет фестиваль «Орленок собирает друзей» В Днепре состоится 21-й детский фольклорный хореографический фест «Орленок собирает друзей». К нему присоединятся участники со всей Украины, сообщили в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Хореографический фестиваль «Орленок собирает друзей»- это праздник, где собираются тысячи участников со всей Украины. Дети имеют возможность продемонстрировать свои таланты, отточить мастерство и найти новых друзей», - рассказали в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА. В Днепр приедут около 800 участников из многих регионов Украины в возрасте от 6 до 18 лет. В этом году «Орленок» посвящен Дню памяти и примирения. Гала-концерт начнется 8 мая в 18:00 часов на сцене Днепровского академического театра оперы и балета. Конкурсантов ждут почетные грамоты и награды. Фестиваль «Орленок собирает друзей» проводится уже 21-й год. За все время существования фестиваля его участниками стали более 120 детских коллективов из разных стран мира. Это около 20 тысяч юных талантов. На концертах побывали более 90 тысяч зрителей. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

