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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:32 | 05.05.2017
В Днепре пройдет фестиваль «Орленок собирает друзей»

В Днепре состоится 21-й детский фольклорный хореографический фест «Орленок собирает друзей». К нему присоединятся участники со всей Украины, сообщили в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Хореографический фестиваль «Орленок собирает друзей»- это праздник, где собираются тысячи участников со всей Украины. Дети имеют возможность продемонстрировать свои таланты, отточить мастерство и найти новых друзей», - рассказали в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА.

В Днепр приедут около 800 участников из многих регионов Украины в возрасте от 6 до 18 лет. В этом году «Орленок» посвящен Дню памяти и примирения.

Гала-концерт начнется 8 мая в 18:00 часов на сцене Днепровского академического театра оперы и балета. Конкурсантов ждут почетные грамоты и награды.

Фестиваль «Орленок собирает друзей» проводится уже 21-й год. За все время существования фестиваля его участниками стали более 120 детских коллективов из разных стран мира. Это около 20 тысяч юных талантов. На концертах побывали более 90 тысяч зрителей.

 
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Теги: Днепропетровщина

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