Филатов закрыл финансирование ветеранских программ и пообещал установить в Днепре хунту и фрайкор (ФОТО)

9 мая во время Марша Победы, приуроченного к 72-й годовщине победы над нацизмом, в Днепре возле Монумента Славы произошли силовые столкновения, в ходе которых сотрудники спецподразделения полиции применили физическую силу в отношении людей в камуфляже, препятствовавших движению марша.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на ситуацию и пригрозил высшему руководству МВД и ГПУ поднять людей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Арсен Аваков и Юрій Луценко или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели «хунту» - они ее получат», - заявил мэр Днепра.

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Он также отметил, что закрывает финансирование всех ветеранских программ, а также пообещал создать в городе «аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия».

Справка. Фрайкор (нем. Freikorps — свободный корпус, добровольческий корпус) — наименование целого ряда полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII—XX вв.