| Общество | 14:10 | 10.05.2017 На следующий учебный год область подготовила заказ на 10 тыс выпускников ПТУ Директор департамента образования и науки ДнепрОГА Алексей Полторацкий рассказал, что на 2017-2018 учебный год Днепропетровская область уже подготовила заказ на 10 тыс. будущих выпускников профессионально-технических училищ (ПТУ) региона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На начало 2017-2018 учебного года уже есть региональный заказ на уровне 10 тысяч учеников рабочих специальностей. Эта цифра согласована Советом стейтхолдеров (попечительский совет учебных учреждений) - и будет предлагаться на утверждение Минобразования ... Речь идет о том, что ПТУ имеют соглашения с будущими работодателями - они подтверждают то количество специалистов, которое понадобится им в той или иной отрасли», - сказал Алексей Полторацкий. Фактически это означает, что в основном выпускники ПТУ уже понимают, куда пойдут работать после учебы. «Мы пытались действительно привлечь к процессу создания регионального заказа специалистов по экономике, Государственной службы занятости, управлений, занимающихся вопросами социальной защиты и рынка труда... Ведь только комплексно можно оценить потребности и производительность на рынке труда», - сказал Полторацкий. Рядом с региональным заказом, напомнил он, всегда будут профессии государственного значения, специалисты из которых будут готовиться во всех регионах. Сейчас в перечне Кабинета Министров - 19 таких рабочих профессий. Среди них - виноградари, бурильщики, станочники широкого профиля, токари, фрезеровщики. «У нас в регионе есть своя особенность - криворожский регион, например, диктует свои правила рынка труда и подготовки специалистов. Это специальности, связанные с работой горно-обогатительных комбинатов. Нужные специалисты готовятся в ПТУ Кривого Рога постоянно, на них стабильно высокий спрос, а зарплата конкурирует с зарплатами юристов, медиков и других популярных профессий вузов», - отметил Полторацкий. Спрос на рабочие специальности есть, подчеркнул директор департамента образования ОГА. Кроме ПТУ, добавил он, более 230 организаций различных форм собственности имеют лицензии на подготовку специалистов - то есть дорофилируютлюдей уже к именно своим нуждам. «У нас уже на базах многих ПТУ созданы научно-практические центры, например, сантехнического, металлургического, инструментального оборудования. Работодатель вкладывает свои деньги, закупает для училищ оборудование определенного образца, стандартов и качества - потому что знает: выпускники потом будут устанавливать сантехнические или другие инженерные системы именно его марки», - сказал Полторацкий. Такие центры уже работают в Днепре, Кривом Роге, Каменском - и «вкладываются» в них всемирно известные торговые марки. «Это один из способов модернизации системы профессионально-технического образования», - убежден Алексей Полторацкий. Сегодня в Днепропетровской области работает 60 ПТУ, пять из них - учебные центры при местах отбывания наказаний. Всего в местных профтехучилищах обучается более 22 тысяч учеников.

