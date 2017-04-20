Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
11.05.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский исторический музей им. Яворницкого приглашает жителей и гостей Днепропетровска провести ночь в музее»
11.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет 3-й международный фестиваль талантов среди детей»
11.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»
11.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется первая уникальная территория развития и семейный центр «Family Room»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:54 | 10.05.2017
День Победы празднуем со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно, - руководитель направления ПХЗ

Начальник управления охраны труда и экологического надзора и специального режима, главный эколог Павлоградского химического завода Татьяна Холоденко отметила, что 9 мая для ее семьи – один из самых главных праздников.

Об этом она рассказала ИА «МОСТ-ДНЕПР» во время торжеств по случаю Дня Победы в Павлограде.

«9 мая – один из самых значимых праздников для нашей семьи. Эта дата связана со значимыми событиями в жизни самых близких моих людей. 17 мая 1942 года во время обороны Харьковской области погиб мой дядя Погодин Григорий Григорьевич, был похоронен в братской могиле. Он был командиром взвода. Тогда 600 тысяч армии Тимошенко попали в «холодный котел». У солдат было много оружия, но они не могли его применить, потому что были отрезаны немцами от горючего. Вторая памятная дата – День рождения моего отца. Он родился 9 мая 1929 года. Так что, праздновать будем, но со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно», - сказала она. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
10.05.2017
17:36		 Сегодня на Павлоградском химзаводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий, - глава объединенного профкома
10.05.2017
17:31		 «Надо рассчитывать только на себя», – известный IT-шник Дмитрий Дубилет рассказал школьникам свою историю успеха (LIFESTORY)
10.05.2017
17:08		 На Павлоградском химзаводе чтят и поддерживают ветеранов, - участники боевых действий
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика