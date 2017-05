| Общество | 16:54 | 10.05.2017 День Победы празднуем со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно, - руководитель направления ПХЗ Начальник управления охраны труда и экологического надзора и специального режима, главный эколог Павлоградского химического завода Татьяна Холоденко отметила, что 9 мая для ее семьи – один из самых главных праздников. Об этом она рассказала ИА «МОСТ-ДНЕПР» во время торжеств по случаю Дня Победы в Павлограде. «9 мая – один из самых значимых праздников для нашей семьи. Эта дата связана со значимыми событиями в жизни самых близких моих людей. 17 мая 1942 года во время обороны Харьковской области погиб мой дядя Погодин Григорий Григорьевич, был похоронен в братской могиле. Он был командиром взвода. Тогда 600 тысяч армии Тимошенко попали в «холодный котел». У солдат было много оружия, но они не могли его применить, потому что были отрезаны немцами от горючего. Вторая памятная дата – День рождения моего отца. Он родился 9 мая 1929 года. Так что, праздновать будем, но со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

