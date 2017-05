| Общество | 18:31 | 10.05.2017 Провокации 9 мая в Днепре были организованы мэром Филатовым и нардепом Денисенко, - Вилкул Мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Андрей Денисенко стоят за организацией нападения членами праворадикальной группировки С14 на участников празднования Дня Победы 9 мая 2017 года. Провокация была спланирована заранее и ее цель – умышленный раскол общества, отвлечение внимания от коррупции мэра, а также шантаж власти и общества. Об этом заявил народный депутат Украины Александр Вилкул, передает пресс-служба депутата. Напомним, что в результате нападения пострадали шесть работников правоохранительных органов и около двадцати горожан. «Хочу рассказать правду о ситуации в Днепре 9 мая. Официальные медиа вам не расскажут, что нападавшими на колону ветеранов и горожан были люди из праворадикальной организации С14, коллегой которых – Денисом Гордеевым еще два года назад в затылок в зоне АТО был застрелен офицер СБУ Виктор Мандзик. О том, что финансируется и руководится эта организация мэром Филатовым и нардепом Денисенко. Причем основное финансирование идет из бюджета города, так как многие ее члены трудоустроены в коммунальное предприятие со странным названием «Муниципальная полиция». Такая себе по факту частная боевая организация из более ста человек за средства налогоплательщиков.

А депутат облсовета от партии Укроп – Влад Бородин, принявший активное участие в нападениях – совладелец главной подрядной компании Днепра, работающей с бюджетом – «УПС», то есть полностью зависим от мэра города.

Подряды на полмиллиарда в год – это реально много. О том, что пострадали шесть полицейских, в том числе – черепно-мозговые травмы, ожоги слизистой, а также больше двух десятков горожан, среди них – ветераны.

Что у радикалов были изъяты ножи, факела, десятилитровая канистра с зажигательной смесью, непонятные жидкости, похожие на кислоту, балаклавы. Эта же банда за последний месяц порезала ножами и разгромила 27 палаток ОппоБлока. Нападения были не только на сторонников ОппоБлока, ветеранов, горожан, но и на партию социалистов и афганцев. Я настаиваю, что эти провокации, были заранее организованы, даже особо не прикрываясь, Филатовым и Денисенко. Цель – исключительно политическая. Последний год Филатов очень много потерял из-за постоянных обвинений его в коррупции, конфликта с большинством «демократических» партий и общественных организаций.

Две недели назад самой резонансной темой в медиа было собственноручное избиение им активиста Сергея Варфоломея прямо в здании мэрии, пришедшего с журналистами 5 канала.

Филатов стал «не модным» и почти токсичным в днепропетровской политической тусовке. Цель провокации – разделить общество на патриотов (вождем которых, естественно, Филатов видит себя) и мифических «сепаратистов», состоящих их тех, кто празднует День Победы, кто против воровства и хамства, да и просто против Филатова по каким-то другим причинам. Участники Марша Победы выступали исключительно за Единую Украину, за демократические ценности, равные права. Сторонники Оппозиционного Блока не использовали никакой, подчеркиваю, никакой запрещенной символики. Требование убрать символику общенациональной политической партии являются просто поводом. После окончания мероприятия все его участники мирно разошлись по домам. Заявления и действия Филатова с радикалами – публичный факт шантажа как власти, так и всего украинского общества. Как раз полиция работала по закону, только, видимо, по замыслу бить должны были других», - отметил Вилкул.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7