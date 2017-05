| Общество | 12:43 | 12.05.2017 В Днепре пройдет семейный фестиваль для детей и родителей «HAPPY MOMS FEST» Основатель СЦ «Happy moms» Ксения Орешкина рассказала, что 13-14 мая в Днепре пройдет третий семейный фестиваль для детей и родителей «HAPPY MOMS FEST». Начало в 11:00. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Фестиваль направлен на популяризацию естественного родительства, а именно донести будущим мамам и папам, что родительство – это не скучно, не грустно и не страшно. В рамках фестиваля будут проведены бесплатные лекции для будущих мам относительно того, как подготовится к роддам, относительно детского воспитания. Как себя вести в разных кризисных ситуациях, например, как первая неотложная помощь, в том числе и психологические аспекты. Для деток запланировано проведение большого количества бесплатных мастер-классов, которые пройдут нон-стоп на протяжении дня. Также будут розыгрышы ценных призов для деток и квест с подарками для деток с ограниченными возможностями. Кроме этого, в течение дня будут выступать детские вокальные и танцевальные коллективы», - рассказала она. Ксения Орешкина добавила, что фестиваль пройдет на летней площадки «Правда парк», если погода позволит, если будет дождь, тогда фестиваль пройдет в ТЦ «Наша правда».

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7