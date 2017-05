| Общество | 13:37 | 12.05.2017 Из горсовета Днепра нас выгнали по устному распоряжению мэра, - председатель городского объединения ветеранов Афганистана Председатель Днепропетровского городского объединения ветеранов Афганистана Юрий Виноградов заявил, что в течение суток организацию выселили из здания горсовета по устному распоряжению мэра. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Все 30 лет, что мы занимали помещение в здании Днепровского горсовета, занимались исключительно решением социальных вопросов ветеранов, участников боевых действий Афганистана и их семей. За это время не отказали ни одному афганцу. Помогали с получением жилья, лекарств, путевок, захоронением. Ветеранам положено более 25 льгот, но не все чиновники хотят эти льготы предоставлять. В Днепре на сегодняшний день проживает 2,5 тыс. участников боевых действий в Афганистане, 68 семей военнослужащих, погибших в Афганистане. В целом по Украине уже умерло в три раза больше афганцев, чем погибло во время той войны. Никогда Днепропетровское городское объединение ветеранов Афганистана не входило в конфронтацию ни с какими политическими силами. Мы занимались исключительно социальными вопросами. Теперь же городская власть в лице одного человека решила в выгнать нас на улицу. Также выселили Совет ветеранов Великой Отечественной Войны. Удивляет в этой ситуации то, что 10 мая в 9-ть утра к нам пришел представитель мэрии и сказал, что у нас есть 24 часа, чтобы убраться из помещения. Мы думали, что к вечеру кто-то опомниться. Выходили на мэра, его заместителя. Единственный ответ, которого добились, что это устное распоряжение мэра. 11 мая в 8.00 утра пришли в мэрию, но в свой офис попасть не смогли. Нам заявили, что по устному распоряжению мэра сменили замки. При разговоре с заммэра нам сказали, что Закон Украины о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты они не признают. Хотя ст. 20 Закона гласит, что органы местного самоуправления должны предоставлять нам помощь в нашей деятельности. В частности, предоставлять помещение, телефоны и пр.», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

