| Общество | 15:26 | 12.05.2017 МИД Украины подтвердил безвиз со странами Азии и Америки В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили введение безвизового режима со странами, которые входят в так называемый «белый шенгенский список». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомтсва. «Введение безвизового режима для украинцев снимает ограничения визового режима Украины с около 30 странами, которые входят в так называемый «белый шенгенский список». То есть, со странами Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии», – говорится сообщении. В пресс-службе отметили, что безвизовый режим с Евросоюзом автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках для украинцев в страны «белого шенгенского списка».

Ведомство утверждает, что в течение 2015-2017 гг. проводились переговоры с этой группой стран относительно безвизовых поездок украинцев. «В итоге, правительства этих государств выразили готовность предоставить Украине право безвизовых путешествий в одностороннем порядке или на основании двусторонних договоренностей после вступления в силу соответствующего решения ЕС», – отметили в МИД. Напомним, что 11 мая Совет ЕС поддержал безвиз для Украины. Теперь это решение 17 мая должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС. После этого он будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза и через 20 дней вступит в силу. Ожидается, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже с 11 июня.

