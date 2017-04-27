В Днепре обсудили перспективы модернизации подвижного состава (ФОТО)

В пятницу, 12 мая, на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ прошла выездная конференц-сессия «Инновационные технологии для подвижного состава» целью которой стало обсуждение состояния железнодорожной отрасли, а также необходимость обновления вагонного парка и модернизации инфраструктуры и подвижного состава.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Участниками конференции стали ключевые члены железнодорожной индустрии: представители «Укрзалізниці», вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий научные и экспертные организации.

«Укрзалізниця» начала масштабную модернизацию вагонного парка, а это требует инновационных решений. В Украине есть все необходимое для этого – существует вагоностроительный кластер, в который входят производители комплектующих от подшипника до электроники, объектов инфраструктуры, поставщики сырья, научно-исследовательские центры и специализированные вузы. Эффективное и регулярное взаимодействие внутри кластера позволит предложить конкурентные технологические решения», - отметил директор по финансам и экономике ИНТЕРПАЙП Денис Морозов.

Фото: Артем Лысенко