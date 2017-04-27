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Сегодня в мире отмечают международный день семьи.
Международный день семей установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и призван привлечь внимание мирового сообщества к проблемам семьи
Миссия праздника - повысить уровень осведомленности в вопросах относительно семей и углубить знания социально-экономических и демографических процессов.
Семья продолжает оставаться центром социальной жизни, обеспечивая благополучие всех ее членов, начиная с обучения и заканчивая заботой о пожилых людях.
Стратегии, ориентированные на интересы семьи, могут способствовать достижению первых пяти целей в области устойчивого развития: искоренение нищеты и голода, обеспечение здоровья населения, благополучия для людей всех возрастов, доступ к образованию в течение всей жизни и достижение гендерного равенства.