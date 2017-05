| Общество | 10:13 | 15.05.2017 Сегодня в мире отмечают международный день семьи Сегодня в мире отмечают международный день семьи. Международный день семей установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и призван привлечь внимание мирового сообщества к проблемам семьи Миссия праздника - повысить уровень осведомленности в вопросах относительно семей и углубить знания социально-экономических и демографических процессов. Семья продолжает оставаться центром социальной жизни, обеспечивая благополучие всех ее членов, начиная с обучения и заканчивая заботой о пожилых людях. Стратегии, ориентированные на интересы семьи, могут способствовать достижению первых пяти целей в области устойчивого развития: искоренение нищеты и голода, обеспечение здоровья населения, благополучия для людей всех возрастов, доступ к образованию в течение всей жизни и достижение гендерного равенства.

