| Общество | 12:26 | 15.05.2017 Сколько стоят самые необходимые продукты питания в Днепре (ИНФОГРАФИКА) ИА «МОСТ-ДНЕПР» и 34-й телеканал начинают совместный проект, в рамках которого еженедельно будет осуществляться мониторинг цен на продукты питания, медикаменты и другие важнейшие товары потребления. Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил главный редактор Артем Лысенко. Так, первая волна мониторинга цен прошла в воскресенье, 14 мая, в трех крупнейших сетях супермаркетов города. «Речь идет о презентации усредненных цен, полученных по итогам мониторинга. По состоянию на 14 мая мы получили следующий уровень цен: яйца – 14,19 грн; макаронные изделия – 16,34 грн; гречневая крупа – 28,72 грн; картошка – 10,34 грн; сахар – 20,04 грн; куриное фила – 82,75 грн; свинина – 82,90 грн; хлеб – 8,27 грн; молоко – 15,66 грн; растительное масло – 35,27 грн», - отметил Артем Лысенко. Экономический эксперт Михаил Крапивко сообщил, что начиная с 2014 года, в Украине происходит постоянный рост цен «С 2010 года периодами роста цен был 2014 год, когда цены выросли на 24,9%. В 2015 году цены выросли на 43,3%, в 2016 году наблюдался спад – рост цен составил 12,4%. За 4 месяца 2017 года рост цен составил 4,9%. В частности, с начала года продовольственная группа товаров выросла на 5,8%, из них продукты питания – 6%. При чем овощи дали 26% роста цен, фрукты – 19%. Коммунальные услуги выросли на 6,1%, где содеражние домов и придомовых территорий выросло на 15,2%, электроэнергия -28%. Транспортные услуги выросли на 12,8%, из них автотранспорт – 13,7%. Услуги отдыха выросли на 8%», - рассказал он.

