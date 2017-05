| Общество | 12:51 | 16.05.2017 В Днепре пройдет джазовый благотворительный концерт Глава молодежной организации АУМС Замина Байрамова сообщила, что 28 мая в 18.00 в помещении консерватории им. Глинки состоится джазовый концерт. "В нем будут принимать участие известные джазовые музыканты из Азербайджана - талантливый саксофонист Раин Султанов и джазовый пианист Исфар Сарабский. «Сейчас у этих музыкантов проходит тур по Европе. Концерт, с которым они приедут, - это уникальное совмещение пиано и органа», - сказала она. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». Представитель биржи благотворительности «ДоброДий» Дарья Шевченко рассказала, что все вырученные средства от концерта пойдут для онкобольных детей, которые проходят лечение в областной больнице. «Чтобы вылечить ребенка, необходимо как минимум полмиллиона гривен. Один протокол химии стоит порядка 60 тыс. грн. А в больнице лежит большинство деток с области, к которым родители не могут приезжать каждый день. Они работают круглосуточно, чтобы сэкономить каждую копейку. Поэтому такие благотворительные мероприятия очень важны», - сказала она. Представитель биржи благотворительности «ДоброДий» Ольга Руденко сообщила, что на биржу еженедельно обращается одна семья, где заболел ребенок. «Как правило, лекарства для химиотерапии в больнице есть, но они, помимо того, что лечат, еще и убивают организм. Нужна сопроводительная терапия, которая очень дорого стоит. Поэтому для семьи, где болен ребенок, важна любая копейка. Приходите на концерт. Стоимость билета – 300 грн. Билеты можно приобрести на нашем сайте 248.dp.ua», - сказал она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, Днепр Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7