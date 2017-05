| Общество | 13:23 | 16.05.2017 Рада разрешила выпускникам из Крыма поступать в вузы Украины Верховная Рада выделила квоты для поступления в вузы абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях, передает «Корреспондент». Соответствующий законопроект №6116 поддержали 238 народных депутатов на заседании во вторник, 16 мая. Абитуриенты, которые живут на временно оккупированной территории, получают квоты в вузах Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Для приема таких абитуриентов предусмотрена фиксированная квота 1000 мест госзаказа, которые распределяются между этими вузами. Также вузы должны обеспечить углубленное изучение украинского языка своим студентам с оккупированных территорий. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати образование Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

