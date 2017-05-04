Рада разрешила выпускникам из Крыма поступать в вузы Украины

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Верховная Рада выделила квоты для поступления в вузы абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях, передает «Корреспондент».
Соответствующий законопроект №6116 поддержали 238 народных депутатов на заседании во вторник, 16 мая.
Абитуриенты, которые живут на временно оккупированной территории, получают квоты в вузах Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
Для приема таких абитуриентов предусмотрена фиксированная квота 1000 мест госзаказа, которые распределяются между этими вузами.
Также вузы должны обеспечить углубленное изучение украинского языка своим студентам с оккупированных территорий.