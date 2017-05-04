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| Общество | 13:23 | 16.05.2017
Рада разрешила выпускникам из Крыма поступать в вузы Украины

Верховная Рада выделила квоты для поступления в вузы абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях, передает «Корреспондент».

Соответствующий законопроект №6116 поддержали 238 народных депутатов на заседании во вторник, 16 мая.

Абитуриенты, которые живут на временно оккупированной территории, получают квоты в вузах Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Для приема таких абитуриентов предусмотрена фиксированная квота 1000 мест госзаказа, которые распределяются между этими вузами.

Также вузы должны обеспечить углубленное изучение украинского языка своим студентам с оккупированных территорий.  
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Теги: Украина, образование

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