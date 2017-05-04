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| Общество | 14:01 | 16.05.2017
Блокировать «ВКонтакте» практически невозможно, - Интернес-ассоциация

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №133/2017, которым вводятся санкции относительно ряда физических и юридических лиц. В частности, в рамках введения санкций, интернет-провайдеров обяжут заблокировать доступ к ресурсам сервисов mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Председатель Интернет-ассоциации Александр Федиенко сообщил, что воплотить в жизнь указ о блокировке попавших под санкции соцсетей практически невозможно, передает «Корреспондент».

«Блокировка информации провайдером невозможна», - заявил он.

Александр Федиенко рассказал, что операторы технически не готовы выполнить приказ Президента, но кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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