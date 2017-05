| Общество | 18:27 | 16.05.2017 До конца мая в армию пойдут 1,5 тысячи призывников с Днепропетровщины Служить в армии уже отправились почти 1100 жителей области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «За весенний призыв на срочную службу отправятся 1,5 тыс. 20-27-летних ребят. Сначала они будут проходить подготовку в учебных центрах Украины, далее - в воинских частях страны», - рассказали в облгосадминистрации. Призывники не будут служить в АТО. На восток Украины они отправятся только если захотят подписать контракт.

