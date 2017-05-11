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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:01 | 17.05.2017
Украинцы не будут нести ответственность за пользование «Вконтакте», «Mail.ru» и «Одноклассники», - юрист

15 мая Президент Украины подписал указ о введение санкций против ряда юридических и физических лиц, в том числе «Вконтакте», «Mail.ru» и «Одноклассники». Этот указ принят на основании решения Службы национальной безопасности и обороны Украины. Но на сегодняшний день требования указа не выполняются и ответственность за это понесут провайдеры. 

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал адвокат Андрей Верба.

«Ограничения уже должны применяться, но эти сайты в Украине по-прежнему работают, то есть указ нарушается. Он не исполняется провайдерами. На сайте Национальной комиссии по регулированию связи и телевидения уже размещено сообщение, что если провайдеры не будут исполнять требования указа, то они будут привлекаться к административной ответственности по статьям, которые предусматривают наложение штрафа», - сказал Андрей Верба.

При этом рядовые пользователи запрещенных ресурсов ответственности не понесут:

«Если говорить о простых пользователях, то какой-либо ответственности за пользование этими сайтами указ не предусматривает. То есть, если человеку доступ не ограничен, он имеет возможность пользоваться и никаких правовых последствий он за это нести не будет», - отметил адвокат.
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