Стало известно, сколько жителей Днепропетровской области призовут на службу в августе

Заместитель военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата подполковник Сергей Полуцыган заявил, что по внеплановому призыву в ряды Национальной гвардии Украины пойдут служить 95 человек.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Согласно указу Президента Украины Петра Порошенко от 7 июля 2017 года, в августе будет осуществлять внеплановый призыв в ряды Национальной гвардии Украины пойдут. Такой призыв производится впервые. Это связано с реформой силовых структур и перераспределением полномочий среди них. Призванные от Днепропетровской области будут нести службу в Киеве, Харькове, Запорожье, Сумах и Днепре», - сказал он.

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