В Днепре прокуратура требует от предприятия вернуть городу земельный участок стоимостью более 21 млн грн

Днепропетровской местной прокуратурой №2 предъявлено в суд иск в интересах государства в лице Днепровского городского совета к частному акционерному обществу о расторжении договора аренды земельного участка стоимостью свыше 21 млн грн.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в сентябре 2004 года между Днепропетровским городским советом и указанным предприятием, основной деятельностью которого является производство и поставка зоотехнических и ветеринарных товаров, заключен договор аренды земельного участка в городе Днепре площадью около 0,7 га для размещения административно-складских зданий сроком на 15 лет.

В связи с тем, что право собственности на указанные нежилые административно-складские помещения перешло к третьим лицам на основании договора купли-продажи, прокуратура требует расторгнуть договор аренды и обязать бывшего арендатора вернуть земельный участок территориальной общине города.