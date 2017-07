| Общество | 10:43 | 19.07.2017 Депутаты Днепра собрались на последнюю перед каникулами сессию 19 июня в Днепре началась 23-я очередная сессия городского совета. Последнее заседания перед летней перерывом собрало 55 депутатов. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Днепровского горсовета. В блоке основных вопросов, в частности - отчет о выполнении бюджета города в I полугодии 2017 года. Также народные избранники планируют рассмотреть городскую целевую программу стабилизации энергетического баланса в Днепре на 2017-2018 годы и возможность присоединения Днепра к европейской инициативе «Соглашение мэров». На повестке дня и внесение изменений в программу развития образования в городе на 2016-2020 годы. Кроме того, более сотни вопросов включено в земельный блока. Каникулы депутатов Днепровского горсовета продлятся до осени. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

