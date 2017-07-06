Депутаты Днепра собрались на последнюю перед каникулами сессию

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19 июня в Днепре началась 23-я очередная сессия городского совета. Последнее заседания перед летней перерывом собрало 55 депутатов.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Днепровского горсовета.
В блоке основных вопросов, в частности - отчет о выполнении бюджета города в I полугодии 2017 года.
Также народные избранники планируют рассмотреть городскую целевую программу стабилизации энергетического баланса в Днепре на 2017-2018 годы и возможность присоединения Днепра к европейской инициативе «Соглашение мэров».
На повестке дня и внесение изменений в программу развития образования в городе на 2016-2020 годы. Кроме того, более сотни вопросов включено в земельный блока.
Каникулы депутатов Днепровского горсовета продлятся до осени.