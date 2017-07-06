Как уберечься от летней жары (ПОЛЕЗНО)

На днях синоптики обещают Днепропетровщине жаркую погоду. Высокая температура воздуха может привести к ухудшению самочувствия и здоровья. Как уберечься от негативного влияния жары – рассказали в департаменте здравоохранения ДнепрОГА.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«В сильную жару нужно, прежде всего, сократить пребывание на улице, стараться избегать прямых солнечных лучей, стоит носить головной убор желательно светлого цвета. Одежда должна быть не тесной и из натуральных тканей», - рассказали в департаменте здравоохранения ДнепрОГА.

Врачи советуют в жару потреблять много жидкости – до двух литров в день. Это могут быть минеральные воды, соки и компоты. Благоприятно влияет на терморегуляцию зеленый чай. А вот сладких газированных напитков, отмечают специалисты, следует избегать – они только усиливают жажду. От алкоголя в жару лучше отказаться вообще.

В еде предпочтение лучше отдать овощам и фруктам, легким супам. Стоит временно отказаться от жареного, жирного, соленого и различных сладостей.

Полезным в жару медики считают и душ, особенно, контрастный, а голову в такую погоду советуют мыть шампунями с экстрактами мяты, грейпфрута и эвкалипта – там есть эфирные масла, которые дают ощущение прохлады.

«Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь при себе прописанные врачом препараты, чтобы вовремя их употреблять. Это особенно важно для тех, у кого есть сахарный диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой», - добавили в департаменте.

Актуальным вопросом является охлаждение помещения. Однако специалисты советуют не устанавливать температуру на кондиционере меньше, чем +23 градуса.

Самое главное: в случае ухудшения самочувствия обязательно обращаться к врачу.