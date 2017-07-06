В Днепре по просьбе местных жителей запретили движение грузовиков по одной из улиц

Согласно решению исполкома Днепровского горсовета от 18 июля 2017 года, грузовые автомобили теперь не имеют право ездить по ул. Халхингольской в пос. Чапли.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на сайт горсовета.

Такое решение было принято в связи с неоднократными обращениями местных жителей на то, что грузовой транспорт разрушает транспортное покрытие на данной улице.

Согласно распоряжению, департаменту благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета совместно с городским управлением патрульной полиции необходимо будет разработать и согласовать новую схему автомобильного движения на этом участке.