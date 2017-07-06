22 июля в Днепре состоится мероприятие для активной молодежи «Від мрій – до дій»

Координатор U-Report Лилия Любомудрова сообщила, что 22 июля в Днепре пройдет серия воркшопов для активной молодежи.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«U-Report и UNICEF Украины организуют событие для U-репортеров и активной молодежи: воркошопы на важные темы, интересные практические задания и социально-полезные активности.

Всего пройдет 5 воркшопов: неформальное образование и инновации; экологии и концепции SmartCity; искусство коммуникаций; предпринимательство и карьера. Также можно будет принять участие в фишбоул-дискуссии на тему «Молодежь и диалог ради мира». В рамках выбранного воркшопа у участников будет возможность испытать новые знания на практике и выполнить социально-полезные задачи. Также участников ждут крутые подарки от U-Report, стильная фотозона и InstaBox, вкусный обед и выступление популярной украинской группы «Натолич».

Гостям из других городов стоимость проезда будет компенсирована. Только для совершеннолетних и при наличии паспорта. Зарегистрироваться можно на странице в Фейсбук «Від мрій – до дій».

Мероприятие стартует в 11.00 на территории парка Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна», - сказала она.