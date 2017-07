| Общество | 17:49 | 20.07.2017 В результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области пострадало 8 военнослужащих Сегодня, 20 июля, во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне (Днепропетровская область) получили травмы восемь военнослужащих. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования «Схід» Вооруженных Сил Украины. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (пгт. Черкасское). Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование. Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

