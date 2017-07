| Общество | 10:51 | 21.07.2017 Ученые выяснили, почему собака - лучший друг человека Американские ученые из университета Принстона считают, что дружелюбие записано в генах собак, передает Newsyou.info. Собаки развивались от волков десятки тысяч лет назад. В течение этого времени определенные гены, которые делают собак особенно общительными, стали главенствовать. Это может дать собакам их отличительные качества характера, в том числе — стремление к человеческой компании. «Обнаружение генетической изменчивости, как у собак, так и у волков, дает возможность понять формирование личностных характеристик этих животных. Кроме того, подобные гены могут играть свои роли у других домашних видов, например, у кошек», — рассказал доктор Бриджетт фон Хольдт из Принстонского университета. Исследователи изучали поведение домашних собак и серых волков, живущих в неволе. Они провели ряд испытаний навыков животных при решении проблем и общительности. Тесты показали, что волки так же хороши, как собаки, при решении проблем вроде извлечения кусочков колбасы из пластиковой ложечки. Собаки, однако, были гораздо более дружелюбны. Они проводили больше времени, приветствуя людей-незнакомцев и глядя на них, а волки оставались в стороне. Тесты ДНК нашли связь между определенными генетическими изменениями и поведением – внимательностью к незнакомцам или получению социальных сигналов. Подобные изменения у человека связаны с редким генетическим синдромом, когда люди очень общительны. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

