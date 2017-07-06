В Днепре потерялась 5-летняя девочка

20 июля около 2 часов дня к патрульному экипажу на улице Беляева обратились граждане с просьбой помочь. Как выяснилось, на обочине дороги они обнаружили 5-летнюю девочку, которая потерялась.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Полицейские пообщались с ребенком. Девочка рассказала патрульным, что вместе с братьями на детском велосипеде поехала на пляж, однако на обратном пути отстала от них и потерялась. От помощи мужчины, который подъехал к ней на авто, ребенок отказался, а вот и с полицейскими она охотно пошла на контакт. Девочка сказала, как ее зовут и где она живет. Инспекторы успокоили малышку, вместе с велосипедом взяли в патрульное авто и вернули домой. Там ее уже ждала взволнованная бабушка.