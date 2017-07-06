ГСЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и шквалах в Украине 22 июля

По данным Укргидрометцентра, в 13 областях Украины завтра, 22 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По данным Укргидрометцентра, 22 июля, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, а днем и в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях грозы, местами шквалы 15 -20 м / с; ночью во Львовской, Волынской, Ровенской, днем в Черниговской и Сумской областях сильный дождь», - говорится в сообщении.

