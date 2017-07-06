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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:33 | 21.07.2017
В жару в Украине усилили меры безопасности движения на железной дороге

В связи с повышением температуры воздуха в Украине железнодорожники принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, прилагают усилия для создания комфортных условий проезда пассажиров.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.

Так, для улучшения условий проезда пассажиров на железной дороге проводятся контрольные проверки систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в пассажирских вагонах перед каждым отправлением в рейс. При необходимости каждый пассажир может обратиться к проводнику по аптечку. Если самочувствие быстро ухудшается, начальник поезда может вызвать бригаду скорой помощи к ближайшей станции. Кроме того, квалифицированная помощь оказывается в медицинских пунктах на вокзалах железной дороги.

Комфортное путешествие зависит не только от наличия кондиционера, а в первую очередь от состояния рельсов, которые ежедневно подвергаются температурным и динамическим воздействиям. Ведь в жаркие летние дни на некоторых участках дороги рельсы железнодорожного полотна разогреваются более 50 ° С. Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. А деформированный путь - угроза безопасности движения. Высокая температура требует изменения условий эксплуатации железной дороги: в этом случае скорость движения поездов ограничивается. Предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 до 18.00. Поэтому в дни высоких температур железнодорожники ежедневно, а иногда ежечасно проводят измерения температуры рельсов при помощи специальных средств диагностики. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, укомплектованных всем необходимым инвентарем и объезды пути несколько раз в день.
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