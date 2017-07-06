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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:56 | 21.07.2017
22 июля в Днепре состоится забег на каблуках

Директор по маркетингу и развитию бизнеса Hearst Shkulev Media Анна Толстых сообщила, что 22 июля в ТРЦ «Караван Днепр» пройдут соревнований по бегу на шпильках.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Забег на каблуках мы проводим уже в третий раз. Девушки бегают стометровку на каблуках минимум 9 см. Обувь должна быть не на платформе. Это должна быть шпилька или каблук. При регистрации мы замеряем длину каблука. Соревнования уже прошли в Харькове и Львове. Впереди – Киев и Одесса. Главный приз в этом сезоне – поездка на Мальдивы по системе «все включено. В каждом городе отбираем трех финалисток. Таким образом, в финале в Киеве примут участие 15 девушек. Начало мероприятия в 14.00. Регистрация начнется в 13.30. Предварительная регистрация была открыта на сайте. По состоянию на 21 июля зарегистрировалось 60 человек», - сказала она.

Бренд-менеджер Сosmopolitan Ирина Выцуп отметила, что забег на шпильках – это не только развлекательный, но и благотворительный проект. «Мы сотрудничаем с компанией Mary Kay, которая ежегодно вывозит женщин, перенесших рак в груди, в Карпаты. На забеге мы будем раздавать листовки о профилактике рака участницам и зрительницам. Чтобы как можно больше женщин смогли предотвратить болезнь», - сказала она.
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