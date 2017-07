| Общество | 15:13 | 21.07.2017 Криптовалюта - главная угроза международной программе противодействия отмывания денег, - экономический эксперт Экономический эксперт Михаил Крапивко рассказал, что такое криптовалюта и чем она опасны. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Криптовалюта – это аналог денег, существующий в цифровом виде. Я условно разделяю криптовалюты на два вида. Первый – это просто эквивалент денег. Второй – это криптовалюты, которые можно не только обменивать, но и генерировать. Самый простой пример такой валюты – биткоин. Они зарабатываются тем, что на компьютеры устанавливается специальная программа, которая использует процессор видеокарты. В настоящее время строятся целые «фабрики», которые генерируют эту криптовалюту. Но проблема в том, что никто из генерирующих валюту не знает, кто и какие задачи решает с помощью вычислительных мощностей процессоров видеокарт. Таким образом, создается некая глобальная вычислительная сеть, назначение которой ни один из пользователей не знает. Один с минусов криптовалюты – это анонимность их владельцев. То есть, они являются идеальным средством для отмывания денег, потому что личности плательщиков не идентифицируются ни на каком этапе. Следовательно, через них могут идти любые грязные деньги: от торговли наркотиками, оружием и людьми заканчивая просто средствами теневой экономики. Криптовалюты являются угрозой международной программе противодействия отмывания денег», - рассказал Михаил Крапивко.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7