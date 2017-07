| Общество | 17:33 | 21.07.2017 Завтра в Днепре стартуют Дворовые Олимпийские игры/сезон 2 (АДРЕСА И ГРАФИК) Заявленный второй сезон Дворовых Олимпийских игр стартует уже в эти выходные на ж/м Победа. В субботу, 22 июля, первой точкой, где пройдут соревнования, станет двор возле дома по пр. Героев, 4. В воскресенье чемпионат пройдет по адресу пр. Героев 33-37. Начало – в 11:00. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы на своей странице в Facebook. Напомним, инициатором акции является общественный деятель и меценат Геннадий Гуфман, организатором этой акции является гражданское объединение «Народное партнерство». Как сообщалось, первый сезон Дворовых Олимпийских игр прошел в прошлом году и вызвал живой отклик среди участников. В этом году акция проходит гораздо масштабнее, обещают организаторы. «Победа, встречай чемпионов! Открываем Второй сезон Дворовых олимпийских игр! Мы выбирали локации по заявкам детей и взрослых. Всего состоится около 20 встреч во дворах, финал - в сентябре! Первые игры на детской спортплощадке по адресу пр. Героев,4 ( и дома 10 и 12 ) в субботу 22 июля в 11:00. Соревнуемся: дартс, настольный теннис, футбол, баскетбол. Приходим командами и с болельщиками! Конечно же с нами - депутат горсовета Сергей Никитин, Чемпион Кубка мира по кикбоксингу Александр Багацкий и инициатор акции - Геннадий Гуфман!», - сообщается на странице организаторов в сети Facebook. «Проспект Героев 33 и 37, а также все живущие в районе "Фантазии" на Победе!! Ждем в воскресенье в 11 утра - соревнуемся в личных и командных зачетах! Ребята, спасибо за заявки, мы готовимся к встрече с вами! До встречи в воскресенье!», - приглашают организаторы. Адреса чемпионатов выбирались по заявкам детей и взрослых, однако участие в соревнованиях могут принять все желающие из соседних домов, дворов, микрорайонов.

