ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре

По состоянию на 24 июля работодатели в Днепре ищут 3997 специалистов в разных областях, в тоже время в поиске работы находится 6012 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua.

На минувшей неделе (17 по 23 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам.



Также в списке самых популярных профессий оказались: Менеджер по эксперту, продавец-консультант и консультант по продукции.

ТОП-10 ПРОФЕССИЙ:

- Менеджер по продажам

- Менеджер по экспорту

- Продавец-консультант

- Консультант по продукции

- Водитель

- Бухгалтер

- Директор

- Администратор

- Грузчик

- Разнорабочий

Консультант в магазин

- Хостесс