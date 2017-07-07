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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:17 | 24.07.2017
ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре

По состоянию на 24 июля работодатели в Днепре ищут 3997 специалистов в разных областях, в тоже время в поиске работы находится 6012 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua.

На минувшей неделе (17 по 23 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам.


Также в списке самых популярных профессий оказались: Менеджер по эксперту, продавец-консультант и консультант по продукции.

ТОП-10 ПРОФЕССИЙ:

- Менеджер по продажам
- Менеджер по экспорту
- Продавец-консультант
- Консультант по продукции
- Водитель
- Бухгалтер
- Директор
- Администратор
- Грузчик
- Разнорабочий
 Консультант в магазин
- Хостесс

 
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Теги: Днепр

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