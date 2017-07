| Общество | 09:23 | 24.07.2017 В Днепре чиновников мэрии могут увольнять за грубость и неопрятный вид Мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о новых правилах поведения чиновников мэрии. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Документ, требующий соблюдать этические нормы, касается руководителей и работников исполнительных органов и коммунальных предприятий. «Всех, кто грубят людям, будет ходить по «злачным» местам, принимать алкоголь на глазах у граждан даже в нерабочее время, - выброшу с горисполкома за шкирку, как кошек, которые навредили», - предупредил мэр Филатов.

