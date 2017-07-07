В Днепре чиновников мэрии могут увольнять за грубость и неопрятный вид

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Мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о новых правилах поведения чиновников мэрии.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Документ, требующий соблюдать этические нормы, касается руководителей и работников исполнительных органов и коммунальных предприятий.
«Всех, кто грубят людям, будет ходить по «злачным» местам, принимать алкоголь на глазах у граждан даже в нерабочее время, - выброшу с горисполкома за шкирку, как кошек, которые навредили», - предупредил мэр Филатов.