| Общество | 10:58 | 24.07.2017 В Днепр эвакуировали 5 военнослужащих В субботу, 22 июля, в Днепр эвакуировали пять военнослужащих из зоны АТО. Трое из них ранены, двое – больны. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook. «В Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы двое «солнышек»: один Защитник ранен вблизи Авдеевки 20.07, прооперирован в 66-м мобильном госпитале, один травмирован, состояние средней тяжести. Около 22:00 военным вертолетом эвакуированы трое «солнышек»: один Защитник получил акубаротравму 20-го во время обстрела вблизи Авдеевки и двое больных, один из больных доставлен в больницу Мечникова, его состояние тяжелое, другие направлены в военный госпиталь», - сообщила она.

