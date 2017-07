| Общество | 13:14 | 24.07.2017 Ракурс дня: Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко в Днепре (ФОТО) Информационное агентство «МОСТ-ДНЕПР» представляет читателям рубрику «Ракурс дня». Сегодня в рубрике: Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко в Днепре. Справка: Парк культуры и отдыха им. Шевченко – старейший парк города. С 1790-х до 1925 года назывался Потёмкинским садом. Площадь парка вместе с Монастырским островом — 36 га. С 1990 года парк-памятник садово-паркового искусства национального значения.

