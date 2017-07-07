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| Общество | 13:17 | 24.07.2017
Фермерское хозяйство «ДАР» суд вернул законным владельцам, - адвокат

Адвокат Сергей Сыроватка сообщил, что 26 июня 2017 года Бабушкинский районный суд принял решение о возврате права собственности на фермерское хозяйство «ДАР» его законным владельцам - семье Дарадуд. Решение вступило в силу 6 июля 2017 года.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На сегодняшний день оппоненты подают апелляционные жалобы, пытаясь оспорить данное решение. Но, по-моему мнению, оно юридически неоспоримо. Поскольку фермерское хозяйство «ДАР» был незаконно переоформлено по поддельным протоколам собрания еще в сентябре 2016 года в Одессе. Об этом свидетельствуют показания 7-х членов семьи Дарадуд, гражданина Иванченко, на которого было переоформлено право собственности в Одессе. Он пояснил, что ничего не покупал. В рамках уголовного производства ему было вручено подозрение, и сейчас он находится под стражей. Апелляция против него слушается в суде. Кроме того, при переоформлении фермерского хозяйства «ДАР» было и процессуальное нарушение. Умер Василий Юрьевич Дарадуда – один из собственников «ДАРа», соответственно, процесс перехода права собственности занимает полгода. И только по истечению этого срока были бы возможны какие-то операции с хозяйством. Из этого следует, что в сентября 2016 года действия по продаже фермерского хозяйства осуществлялись незаконно», - сказал он.

Управляющий фермерского хозяйства «ДАР» Александр Титаренко добавил, что на сегодняшний день фермерское хозяйство «ДАР» работает в полноценном режиме. «Уже собран урожай ранних зерновых, люди нормально работают и получают зарплату. За это мы очень благодарны Ассоциации фермеров Днепропетровской области и правоохранителям региона», - сказал он.

Читайте также: В Днепропетровской области произошел рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар»
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