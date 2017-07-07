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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:30 | 24.07.2017
Парусная регата - испытание для сильнейших, - Глеб Пригунов

В Одессе финишировала Всеукраинская казацкая регата памяти Ивана Сирко. Более 30 крейсерских яхт приняли участие в официальном этапе общенациональных соревнований по парусному спорту.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровского облсовета.

Почти через 10 лет перерыва регата состоялась при содействии и поддержке председателя Днепропетровского областного совета Глеба Пригунова.

Аплодисменты, медали и шампанское с кубка - все это ждало победителей и всех, кто добрался до финиша. Участники прошли казацкими путями по Днепру через 5 областей Украины - Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.

Именно по этому пути в свое время ходил легендарный кошевой атаман Иван Сирко, который получил немало морских побед для Украины.

В течение двух недель сильнейшие экипажи страны проходили испытания на силу воли и физические способности, ведь шторм и сильный ветер сопровождали регату в течение почти всего маршрута.
«Парусный спорт требует от спортсменов больших способностей. Умение быстро принимать решения и нести ответственность. Иметь достойную спортивную форму и психологическое состояние. Парусная регата - это испытание для сильных», - Глеб Пригунов.

Председатель областного совета также акцентировал внимание на том, что следующей задачей в развитии парусного спорта является достижение бесплатного шлюзования для спортивных судов. Тогда в регате смогут участвовать более экипажей. Тем более, что в следующем году организаторы планируют сделать конечным пунктом назначения регаты пролив Босфор, как это и было раньше, и таким образом предоставить ей статус международной.

По мнению Глеба Пригунова, регата призвана популяризировать парусный вид спорта как олимпийский, а также способствовать использованию потенциала реки Днепр, чтобы она развивалась как судоходная для грузовых, пассажирских, туристических и спортивных судов.

Сегодня утром, после небольшого отдыха в Одессе, экипажи отправились обратно домой. Поэтому на них будет ждать еще несколько дней испытаний и, в то же время, наслаждения от ветра, солнца и ощущение свободы, которое, по мнению яхтсменов, может подарить только парусный спорт.
 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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