Синоптики рассказали, какая погода в Днепропетровской области сохраниться до конца недели

В Днепропетровской области на ближайшие дни сохранится жаркая погода. В конце недели ожидаются кратковременные дожди, но они не снизят температуру воздуха.

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, какая погода в Днепропетровской области сохраниться до конца недели.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На 25-27 июля ожидается переменная облачность без значительных осадков или без осадков. Ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 25 июля +14..19 градусов, днём +28..33 градуса.

26-27 июля ночью +17..22 градуса, днем +28..33 градуса, а 27-го – до +35.

28-29 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха практически не снизится: ночью +18..23 градусов, днем +21..36 градусов. До конца июля 30-31 тоже сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков», - рассказал Василий Гринчак.