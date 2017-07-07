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| Общество | 10:26 | 25.07.2017
Дорогу, ведущую в две области, отремонтировали в Павлограде – Валентин Резниченко

Завершился капремонт павлоградской улицы Успенская, по которой можно добраться в Донецкую и Харьковскую области. Впервые за несколько десятилетий дорогу расширили, уложили на ней новый асфальт и установили бордюры. Сейчас подрядчики обустраивают светодиодное уличное освещение, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине дорожники ремонтируют коммунальные дороги и должны завершить работы до холодов. Наша позиция принципиальная – никакого ямочного ремонта, только капитальный. И это касается как городов, так и сел. К подрядчикам главное требование – качество. Недостатки будут ликвидировать за свой счет», – подчеркнул Валентин Резниченко.

Улица Успенская в Павлограде в прошлом носила имя Дзержинского. Сейчас, вместе с декоммунизацией названия, произошло и качественное обновление дорожного покрытия.

«В местном бюджете средств на капремонт не хватало, поэтому деньги выделили из областного. Проект учитывает все: замену асфальта, монтаж ливневок, бордюров и освещения. Эту дорогу так основательно не ремонтировали ни разу. Надеемся, она прослужит долго», – отметил мэр Павлограда Анатолий Вершина.

Ремонт Успенской позволит разгрузить центр города от фур, добавил он.

Горожане, которые уже привыкли видеть Успенскую в ямах, не верят своим глазам.

«Раньше машины не ездили, а «прыгали» по ухабам. Когда на улицу выехала дорожная техника, думала, как всегда, только ямы залатают. А ее вон как отремонтировали – не узнать. Смотришь и радуешься», – рассказала жительница Успенской Вера Бакурец.

«По этой улице практически никто не ездил, все время объезжали. Теперь наоборот – все сюда», – улыбается водитель Андрей Барвинский.
Всего в области команда ДнепрОГА за два последних года обновила более 300 коммунальных дорог.

«Жители каждого населенного пункта должны ездить по дорогам европейского качества – такую задачу ставит Президент Украины Петр Порошенко. Поэтому ежегодно мы капитально ремонтируем около 160 дорог коммунального значения. Причем таких, которые не видели качественного покрытия по 20-30 лет», – отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

Дополнительные средства на восстановление инфраструктуры появились в бюджетах разных уровней благодаря децентрализации власти, подчеркнул он.
 
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Теги: дороги, Днепропетровщина

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